Gaziantep'te 75 yaşındaki Fatma Akıcı'nın Kur'an-ı Kerim Öğrenme Azmi

Gaziantep'te, kadınlar için açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 75 yaşındaki Fatma Akıcı, azmiyle hem gençlere hem yaşıtlarına örnek oluyor.

Azmi ve Kursa Katılımı

Şahinbey ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Fatma Akıcı, yıllardır içindeki isteği 75 yaşında gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi tarafından Bostancı Mahallesi'ndeki tarihi Bostancı Mektebi Kültür Evi'nde kadınlara yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursuna devam eden Akıcı, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen her gün düzenli olarak kursa gidiyor.

Elinde Kur'an-ı Kerim ile kursa gelen Akıcı'nın öğrenme azmi dikkat çekiyor. Kurs eğitmeni Fehime Katırcı'nın desteğiyle derslere katılan Akıcı, azmi ve gayretiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Fatma Akıcı'nın Sözleri

Akıcı, kursa yeni katıldığını belirterek şunları söyledi: "Bu kursa Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geliyorum. Daha önce hiç Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gitmemiştim. Şimdi sabahları erkenden kalkıp kursa geliyorum. İnşallah Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmediğim zaman ağlıyorum. Bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla okuyorum. Hocamı çok takdir ettim. 'Ben Kur'an-ı Kerim öğreneceğim hocam' dedim. 'Ben gelirsem, arkadaşlarım da gelir. Birbirimize yardımcı olalım' dedim. Kur'an-ı Kerim öğrenmek çok güzel ve herkese Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Kurslara gelsinler Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler. Çocukken hiçbir yere gitmedik, Kur'an-ı Kerim öğrenemedik. Önce çok gelmek istedim. Fakat bir türlü dilim dönmedi, öğrenemedim. Şimdi hocamı çok seviyorum. Sabah hiç şey yapmazsam bile buraya geliyorum. Hece hece Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum. Çok şükür iyi gidiyor. Öğrenebiliyorum, hocam sağ olsun bana güzel gösteriyor. Benimle çok ilgileniyor, hep arkadaşlarıma 'siz öğrenirsiniz ama ben öğrenemem' derdim. Ama ben de öğrendim. Çok şükür, bu kadar öğrendiğime bile seviniyorum."

Eğitmeninden Övgü

Kurs eğitmeni Fehime Katırcı ise kursun hem gençlere hem yaşlılara açık olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemizin hanımlara yönelik açtığı Kur'an kursumuz hem gençlerimize hem de yaşlı teyzelerimize hitap ediyor. Fatma teyzemiz de bu teyzelerimizden bir tanesi. Üç ay oldu kursumuzun açılalı. Üç ay içinde Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla öğrenmeye çalışıyor ve yeni Kur'an-ı Kerim'e geçti. Fatma teyzeye Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalışıyoruz. Hem gençler geliyor hem yaşlı teyzelerimiz kursa geliyor. Fatma teyze Kur'an-ı Kerim'i öğrenmede zorlandığı zaman ağlıyor, üzülüyor. Herkesten daha çok gayretli. Kursa en erken gelen sınıfımız öğrencilerimizden bir tanesi. Severek ve isteyerek geliyor. Kur'an-ı Kerim'i severek okuyor. Bütün öğrencilerden önce gelip bir an evvel dersini vermek için uğraşıyor. Fatma teyzeyi kendime örnek alıyorum. Gençlerimize de örnek olarak gösteriyorum" dedi.

Fatma Akıcı'nın kararlılığı, kursa düzenli katılımı ve eğitmeninin desteği, öğrenmenin hiçbir yaşta gecikmediğinin somut bir örneğini oluşturuyor.

75 yaşındaki Fatma teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi