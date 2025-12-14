Eskişehir'de Gündüz Beyaz, Gece Neon Yeşile Dönen 210 Mikron TPU PPF'li Otomobil

Eskişehir'de Gündüz Beyaz, Gece Neon Yeşile Dönen Otomobil

Eskişehir'de 16 yıldır boya koruma filmi kaplaması yapan esnaf Mücahit Erdoğan, kardeşinin otomobilini özel bir malzeme ile kaplayarak gündüzleri beyaz, geceleri ise neon yeşil parlayan bir görünüme kavuşturdu. Erdoğan, bu kaplamaya sahip aracın dünyada 7 adet olduğunu, Eskişehir'de ise sadece 1 tane bulunduğunu iddia ediyor.

Uygulama, malzeme ve lokasyon

Uygulama Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan, 2009 yılından bu yana sektörde çalıştığını ve Eskişehir'de bu meslek dalında ilk esnaflardan biri olduğunu belirtiyor. Kaplamada kullanılan malzeme 210 mikron TPU PPF olarak belirtiliyor; bu malzeme gündüz güneş ışığını toplayıp karanlıkta enerji yayarak aracı yeşil renkte parlatıyor.

Uygulamanın özellikleri ve maliyeti

Kaplamanın dikkat çeken yanı, gündüz beyaz ve sedefli görünen aracın, karanlığa girdikten sonra adeta ışık kaynağı gibi neon yeşil parlaması. Malzeme aynı zamanda taş ve darbe gibi dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Uygulama süresi yaklaşık 5 gün sürerken, sadece kaplama maliyeti ortalama 130-140 bin lira olarak ifade edildi.

Erdoğan'ın açıklaması

Daha öncesinde renkli kaplama, PPF kaplama ve boya koruma uygulamalarıyla bu işe başladık. Sonrasında bu noktaya kadar geldik. Bu araçtan şu an dünyada 7 tane, Eskişehir’de ise 1 tane var. Bizim dışımızda bir ikincisinin olacağını da pek zannetmiyorum. Bu araç gündüz sedefli beyaz görünüyor. Işığı toplayıp karanlığa girdiği anda ise neon yeşil olarak, tıpkı bir ışık kaynağı gibi parlamaya başlıyor. Güneş ışığını ve lamba ışıklarını tamamen toplayıp, bu enerjiyle yanabilen özellikli bir PPF malzeme bu. Görenler gözlerine inanamıyorlar. Rengin nasıl değiştiğine dair birçok açıklama yapmak, örnek göstermek zorunda kalıyoruz. İnsanların bayağı tepkisini ve dikkatini çekiyor. Bence güzel bir uygulama oldu; Eskişehir için de bir değişiklik oldu. Çok merak edip ’Rengi niye böyle?’, ’Bakabilir miyiz?’ diye soranlar; telefon ışığıyla kaplamanın üzerine yazı yazanlar oluyor. Trafikte de bayağı dikkat çekiyor. Bu işlem ortalama 5 gün sürdü. Tabii kaplamanın dışında daha farklı işlemler de yapıldı. Sadece kaplaması ortalama 130-140 bin lira gibi bir rakama mal oluyor. Bunun en büyük özelliği PPF olması. Zaten taş ve darbe gibi dış etkenlere karşı koruma amaçlı yapılmış bir malzeme. Eskişehir’de tek olmasının sebebi de bu; normal bir folyo değil, 210 mikron TPU PPF olduğu için Eskişehir’de tek

Kamuoyunun tepkisi

Kaplama, sokakta ve trafikte ilgi çekiyor; vatandaşlar rengin nasıl değiştiğini merak ediyor, telefon ışıklarıyla kaplama üzerinde yazı yazanlar bile oluyor. Erdoğan'ın iddiasına göre bu uygulama, Eskişehir için farklı ve dikkat çekici bir yenilik getirdi.

Dünyada eşi nadir olan araç gündüz beyaz, geceleri ise yeşil rengi ile parlıyor