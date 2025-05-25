BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'da Önemli Açıklamalar Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde parti binasının açılışında ve ilçe kongresinde önemli mesajlar verdi. Destici, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve her dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Terörsüz Türkiye İçin Şartsız Bırakma Çağrısı

40 yıldan fazla süredir terör örgütü PKK ile mücadele edildiklerini ifade eden Destici, "Terör örgütü şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakır, kendini feshederse elbette buna kimsenin itirazı olmaz. Terörsüz Türkiye'yi en çok biz, siz, bu aziz milletimiz arzu eder." dedi.

Destici, terör örgütlerinin bir yandan silah bırakma sözü verirken diğer yandan siyasi bölücülük yapmaya devam ettiğini vurguladı. PKK'nın bildiri ve açıklamalarına dikkat çekerek, "Bunu PKK'nın açıkladığı bildiride görüyoruz, bunu PKK'nın partilerinin eş başkanlarının ya da başka yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Tek Millet Vurgusu ve Güven Mesajı

Destici, Türkiye’nin farklı etnik ve inanç gruplarına sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kürt'ü ile, Türkmen'i ile, Alevi'si ile, Sünni'si ile, Laz'ı ile, Çerkez'i ile bu milletin adı büyük Türk milletidir." diyerek tek millet olma vurgusunu tekrarladı. Devlete ve hükümete güven duyduklarını belirten Destici, "Biz, İstiklal Marşı'nı okuyamayan, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmayan hainler sürüsüne güvenmiyoruz," dedi.

Emekli Maaşları ve Ekonomik Sorunlar

Ayrıca, Destici, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak en düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi. Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının yanlış olduğunu ifade eden Destici, "Temmuz ayında Asgari Ücret Komisyonu toplanmalı ve asgari ücretimiz en az yüzde 30 seviyesinde artırılmalıdır." dedi.

Çiftçilere destek verilmesi çağrısında bulunan Destici, bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesini önemli bulduklarını ve hükümetten ailelere destek beklediklerini kaydetti. Televizyonlarda yayınlanan gündüz kuşağı programları ve dizilere de eleştirilerde bulundu.

Kongre sırasında BBP Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım ve Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç de konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.