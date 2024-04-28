BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, Dervişoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kurultayın sonuçlarının hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. Gösterdiği nezaketle dikkat çeken Destici, Dervişoğlu'na ve İYİ Parti camiasına başarılar diledi.

