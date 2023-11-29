Beklenen Görüşe Gerçekleşiyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Arasında Kritik Görüşme

Daha önce gerçekleşmesi beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 50 artı 1 kuralının değişmesine yönelik tepkisi sonucu ertelenen görüşme an itibari ile gerçekleşiyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme için iki devlet adamı Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme süresince yerel seçime yönelik hazırlıkların konuşulacağı belirtiliyor.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen yerel seçime yönelik Cumhur İttifakı cephesinde heyetler arasındaki görüşmelerin büyük oranda tamamladığı ifade ediliyor. Belirtilen bu ifadeye göre,





AK Parti ile MHP ortak adayları ile 30 büyükşehirde seçime dahil olacak. Bahsi geçen büyükşehirlerden Mersin, Adana ve Manisa'nın tıpkı 2019'da olduğu gibi MHP yönetiminde olacağı, kalan illerde ise AK Parti adayının destek alacağı yönünde ifadeler yer alıyor.

Bunun yanı sıra:

AK Parti ve MHP'nin ayrıyeten 27 il belediyesine yönelik iş birliği yapacağı belirtiliyor. Bahsi geçen belediyelerden 23 tanesi AK Parti kalan 4'ünde ise MHP adayı destekleneceği ifade ediliyor. Belirtilen illerden Osmaniye harici CHP yönetimindeki Kırşehir, Amasya ve Bartın gibi illerin ilçelerinde ise MHP'nin destekleneceği belirtiliyor.