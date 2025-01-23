Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Suriye'yi ziyaret ederek, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bakanlığın resmi açıklamasına göre, Rıjenkov'un Suriye'nin başkenti Şam’da gerçekleştirdiği bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım oldu.

Görüşmeler ve İşbirliği Projeleri

Rıjenkov ve Şara'nın baş başa yaptığı iki saatlik görüşmede, Suriye'nin yeniden inşasına yönelik işbirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşmede, Suriye'de otobüs ve tarım makineleri montaj sürecinin organize edilmesine ilişkin planlar tartışıldı.

Bakan Rıjenkov, Suriye'ye üç ay içerisinde 50 otobüs gönderileceğini ve Suriyeli çocukların sağlığına yönelik insani yardım programlarını sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye'nin Egemenliği ve İşbirliği Vurgusu

Rıjenkov, aynı zamanda Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. Suriye'yi uluslararası platformlarda destekleyeceklerini ve bu ülkeye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ise, Belarus ile işbirliğini sürdürme arzusunu yineleyerek, Belarus ekipmanlarına yönelik talep doğrultusunda ulaştırma sektöründe reform yapmayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, Belarus'un Şam Büyükelçiliği faaliyetlerinin yeniden başlatılmasında da istekli olduklarını belirtti.