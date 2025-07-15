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Belarus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Minsk'te Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:17
Belarus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Belarus'ta 15 Temmuz Anma Töreni

Belarus'un başkenti Minsk'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma töreni, Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Törene, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Işık, burada bir konuşma yaptı. Işık, konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin ulusal güvenliğin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Işık, "Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemleri için istismar eden bu karanlık örgüt yapısı, yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de tehdit oluşturdu. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak, demokrasiye olan sarsılmaz inancı ile kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Işık, Belarus devletine ve halkına Türkiye’nin terörle mücadelesinde gösterdikleri dayanışma için minnettarlığını dile getirdi.

Program, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin düzenlenmesiyle devam etti ve şehitler için yapılan duayla sona erdi.

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni...

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Büyükelçilik çalışanları katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni...

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Büyükelçilik çalışanları katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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