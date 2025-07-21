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Belçika 194. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Belçika, kuruluşunun 194. yıl dönümünü Brüksel'de yapılan törenle kutladı. Kraliyet ailesi ve hükümet yetkilileri etkinlikteydi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:40
Belçika 194. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Belçika, 194. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Belçika, kuruluşunun 194. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı önünde görkemli bir tören düzenledi. Ulusal bayram kutlamaları, Brüksel'in merkezindeki Saint Michel ve Saint Gudule Katedrali'nde Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde ve çocukları Gabriel, Elisabeth, Eleonore, Emmanuel ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Belçika Başbakanı Bart De Wever, İçişleri Bakanı Bernard Quintin ve Savunma Bakanı Theo Francken gibi önemli isimler de hazır bulundu. Programın sonunda, halkın kraliyet ailesine yönelik sevgi gösterilerinde bulunduğu anlar dikkat çekti. Bu geleneklerin ardından, kutlama etkinlikleri kapsamında bir askeri geçit yapıldı.

Her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, kutlama alanı üzerinde uçaklar alçak uçuş yaptı. Halka açık etkinliğin merkezi olan Brüksel Parc Royal, kutlamalara ev sahipliği yaptı. Bunun yanı sıra, Federal Parlamento, Adalet Sarayı, Sayıştay gibi önemli kurumlar, kiliseler ve müzeler de kapılarını halka açtı.

Kutlamalar, Brüksel'deki 50. Yıl Parkı (Parc du Cinquantenaire – Jubelpark)'nda yerel saatle 23.00'te yapılacak olan havai fişek gösterisiyle sona erecek. Unutulmamalıdır ki, Belçika'nın ilk Kralı I. Leopold'ün 1831'de tahta çıkışı dolayısıyla 21 Temmuz Belçika Milli Günü olarak kutlanmaktadır.

Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan...

Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla, Brüksel'deki Saint-Michel ve Saint-Gudule Katedrali'nde Belçika Kralı Philippe (sağda), Prenses Mathilde (solda), Çocukları Gabriel, Elisabeth Eleonore, Emmanuel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tören düzenlendi.

Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan...

Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla, Brüksel'deki Saint-Michel ve Saint-Gudule Katedrali'nde Belçika Kralı Philippe (sağda), Prenses Mathilde (solda), Çocukları Gabriel, Elisabeth Eleonore, Emmanuel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tören düzenlendi.

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