Belçika: ABD'nin 3 Filistinli STK'ye Yaptırımı 'Son Derece Endişe Verici'

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tepki gösterdi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsraillilerle ilgili yürütülen soruşturmalara destek verdikleri gerekçesiyle üç Filistinli sivil toplum kuruluşunu yaptırım listesine almasını son derece endişe verici olarak nitelendirdi.

Prevot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplumun demokrasilerdeki önemli rolünü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Prevot, sivil toplumun ve UCM'nin zayıflatılmasının cezasızlıkla mücadele ile uluslararası hukuka saygı konusundaki kolektif gücü de zayıflatacağını belirterek, ABD'nin üç Filistinli STK'yı yaptırım listesine almasının endişe verici olduğunu tekrar ifade etti.

ABD yönetimi 4 Eylül'de, UCM'nin "İsrail vatandaşlarını soruşturma ve yargılama" çabalarına katkı verdikleri gerekçesiyle Filistin merkezli Al Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni yaptırım listesine almıştı.