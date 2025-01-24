Belçika'da Aşırı Sağcı Çocuğun Cami Saldırısı Planı Açığa Çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, aşırı sağcı hareketten etkilendiği belirtilen 14 yaşındaki bir çocuk, bir camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası ile gözaltına alındı.

Federal Savcılık Basın Sözcüsü Amaury Verhoustraeten, 22 Ocak'ta gerçekleşen olayla ilgili olarak, aşırı sağcı bir gruba mensup olduğu düşünülen çocuğun, cuma namazı sırasında En Necah Camisine saldırı düzenleyeceğine yönelik ihbar aldıklarını açıkladı.

Savcılığın elinde bulunan deliller doğrultusunda, gözaltı işlemleri 22 Ocak'ta başlatıldı. Dün sabah yapılan aramalarda, şüphelinin evinde silahlara ve bilgisayar gibi önemli delillere el konuldu. Gözaltına alınan 14 yaşındaki Ukrayna asıllı çocuk, “kamu gençlik koruma kurumuna” yerleştirildi.

Verhoustraeten, bu süreçte başka bilgi paylaşılmayacağını açıkladı. Şüphelinin, Brüksel'deki Arap nüfusunun yoğun olduğu Molenbeek semtinde yaşadığı belirtiliyor.