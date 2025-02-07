Belçika'da Bart De Wever'in Koalisyon Hükümeti Güvenoyu Aldı

Belçika'da Yeni Dönem Başladı

Belçika, Bart De Wever liderliğindeki Yeni Flaman İttifakı (N-VA) hükümetinin güvenoyu almasıyla yeni bir döneme adım attı. Yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından, 9 Haziran 2024'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından 3 Şubat'ta uzlaşılan koalisyon hükümeti, milletvekillerinden 81'inin onayı ile güvenoyu almayı başardı.

Görüşmeler ve Oylama Süreci

Oylama öncesindeki oturum yaklaşık 40 saat sürdü ve çetin tartışmalara sahne oldu. Oylamada 66 milletvekili 'hayır' oyu kullanarak hükümete karşı durdu.

Koalisyon görüşmeleri, Liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" gibi partiler arasında yapıldı. N-VA ve diğer partiler arasındaki müzakereler, 237 gün sürdü ve özellikle ülkenin bütçe açığı nedeniyle uygulanacak kemer sıkma politikaları çerçevesinde pek çok kez tıkandı.

Protestolar ve Ekonomik Tedbirler

Hükümet henüz resmen kurulmadan önce, alınacak muhtemel yeni ekonomik tedbirler nedeniyle birçok protesto ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, koalisyon hükümetinin zorlu bir sürece gireceğinin sinyallerini veriyor.