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Belçika’da Başbakanlık Konutuna Bıçaklı Saldırı Girişimi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:28
Belçika’da Başbakanlık Konutuna Bıçaklı Saldırı Girişimi

Belçika’da Başbakanlık Konutuna Bıçaklı Saldırı Girişimi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı bir saldırgan, polis tarafından etkili bir müdahaleyle yakalandı. De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, olayın detaylarını paylaştı.

Saldırganın başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ifade eden De Croo, kimsenin yaralanmadığını ve olayın soruşturulduğunu belirtti. Bu gelişme, Belçika’da güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Belçika'da 9 Haziran tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından, başbakanlık görevini kaybederek istifa eden De Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürmeye devam ediyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan...

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan...

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.

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