Belçika'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Brüksel'de düzenlenen panelde, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Uysal, dünya için adalet ve eşitliğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:33
Belçika'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Belçika'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" adlı panel düzenledi. Etkinlik, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarının buluşma noktası olan Schuman'daki Residence Palace'da gerçekleştirildi.

Panele Katılanlar

Panelde, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, akademisyenler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, AB kurumları temsilcileri, uluslararası yetkililer ve Belçika'nın çeşitli üniversitelerinden öğrenciler hazır bulundu.

Açılış Konuşmaları

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı. Büyükelçi Uysal, panelin açılışında yaptığı konuşmada, adiletin sağlanması için işbirliğinin önemine dikkat çekti. Uysal, "Dünya nüfusunun çoğunluğunun haykırdığı daha adil bir düzene ulaşmak için birlikte düşünmeliyiz." diyerek mevcut dünya düzeninde sorunların tek başına çözülemeyeceğini vurguladı.

Küresel Sorunların Üstesinden Gelme Yöntemleri

Uysal, küresel meselelerin üstesinden gelmenin işbirliği ve dayanışma ile mümkün olduğunu belirterek, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi konulara vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin'deki insancıl durumdan bahsederek, etkili çok taraflılığın zorunluluğunu dile getirdi.

Türkiye ve AB İlişkileri

Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin, AB'nin dünya sahnesinde güçlü bir aktör olabilmesi için gerekli olduğunu ifade etti. Kaymakcı, "Çözümlerden biri elbette Türkiye'nin AB üyeliğidir," diyerek Türkiye'nin bu süreçteki rolünü vurguladı.

Daha Adil Bir Dünya İçin Gerekenler

Kaymakcı, eşitlik, katılım, çeşitlilik ve demokrasi prensiplerinin önemini anlatarak, Türkiye'nin adaletin sağlanmasında katkıda bulunma çabasını sürdürdüğünü belirtti. Demokrasinin bilgi ve teknolojiler tarafından 'manipüle edilmemesi' gerektiğini de ekledi.

Uluslararası İlişkiler Öğrencilerinin Rolü

Brüksel Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Şeyda Bilen, uluslararası ilişkiler öğrencilerinin geleceğin politika yapıcıları olarak etkinliğe katkı vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi

Etkinlik kapsamında, Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu. Bu özel etkinlik, uluslararası işbirliği ve dayanışma konularının ele alındığı kapsamlı bir tartışma ortamı sağladı.

(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

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