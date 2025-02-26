Belçika'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Belçika'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesindeki Residence Palace'da gerçekleştirilen panele önemli isimler katıldı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve birçok uluslararası yetkili panelde yer aldı.

Panelin Açılışı ve Moderatörlük

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı. Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Selver Şahin'in moderatörlüğünde panelde dünyanın daha adil bir yer haline nasıl getirileceği tartışıldı.

Doç. Dr. Hüseyin Alptekin'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Üniversitesinden Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, ekonomik kaynakların adil dağılımının önemini vurgulayarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın (DB) dayatıcı politikalarının genellikle ülkelerin iç işlerine müdahale eden bir niteliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Adaletin sadece bir kavram değil, aynı zamanda somut eylemlere ihtiyaç duyduğunu belirten Alptekin, "Her yasanın hukuka hizmet etmeyeceği ve ayrıcalıklı aktörlerin bu duruma son vermesi gerektiği" ifadesini kullandı.

Alptekin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin veto hakkının adil bir dünyanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, "Veto hakkı olacaksa, her ülkenin olmalı." dedi. Ayrıca, adaletin sağlanabilmesi için ekonomik varlıkların adil dağılımının şart olduğunu vurguladı.

Demokrasinin Rolü ve Çok Kutuplu Dünya

Alptekin, demokrasiye vurgu yaparak, "Herkese sandalye sunan bir masa kurulması" gerektiğini ifade etti. German Marshall Fund'dan siyasi analist Maurizio Geri, dünyanın ABD ve Çin'in etkisi altında çift kutuplu hale geldiğini belirterek, mevcut düzenin artık herkesi temsil edemediğini öne sürdü.

AB'nin Rolü ve Zayıflıkları

Belçikalı emekli büyükelçi Raoul Delcorde, AB'nin adil bir sistem kurma konusunda başarısız kaldığını ifade etti. Delcorde, Avrupa'nın küresel bir aktör olamadığını ve çok taraflılığın sona erdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kurumların Yetersizliği ve Yeni Dünya Düzeni

Brüksel merkezli Diplomatic World Enstitüsü yöneticilerinden Alberto Turkstra, BM ve Bretton Woods kurumlarının 21'inci yüzyılın karmaşıklıklarına karşı yetersiz kaldığını ifade etti. "Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğum mücadelesi veriyor" diyen Turkstra, Batı'nın meşru talepleri görmezden gelmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Panelin ardından, Ressam Devrim Erbil'in hayatı ve resim tarzının anlatıldığı "Devrim" isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.