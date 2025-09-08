Belçika'da Organize Suç ve Uyuşturucuya Karşı Yeni Güvenlik Planı

Belçika'da kapsamlı güvenlik hamlesi: Polis ve asker ortak devriyede

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin tarafından açıklanan yeni güvenlik planı, özellikle Brüksel ve ülkenin büyük kentlerinde organize suç ile uyuşturucu ticaretine karşı kapsamlı tedbirler öngörüyor.

Ortak devriyeler ve polis yapısında reform

Plan çerçevesinde, organize suç ve uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde polis ile askerlerin ortak devriye yapması hedefleniyor. Uygulamanın ilk etapta Brüksel'in Anderlecht, Molenbeek ve Matonge semtlerinde başlaması planlanıyor.

Ayrıca, Brüksel'de halen 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirileceği ve yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetileceği belirtildi. Bu reform için 55 milyon avro kaynak ayrıldı ve uygulamanın 2027'ye kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kamera ağı ve merkezi izleme: ANPR@GPI

Bakan Quintin, kamuya açık alanlardaki kameraların yenilenerek merkezi bir sistem altında toplanacağını duyurdu. ANPR@GPI adlı sistem ile yaklaşık 4 bin 500 kameranın entegre edilmesi planlanıyor; bu sayının ilerleyen dönemde 10 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Hedef şehirler ve uygulanma aşamaları

Plan, ilk etapta Brüksel'in yanı sıra Anvers, Gent, Liege, Charleroi ve Mons kentlerinde uygulanacak. Yetkililer, bu kentlerdeki güvenlik önlemlerinin öncelikli olacağını vurguladı.

Arka plan: Uyuşturucu ticareti ve yükselen şiddet

Belçika son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Avrupa’nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentte çeteler arasındaki ölümcül hesaplaşmalar, güvenlik güçlerinin günlük çalışmalarında belirgin bir pay oluşturuyor ve yeni plan bu sorunla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor.