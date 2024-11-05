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Belçika'daki Akademisyenlerden İsrail'e Eğitim Boykotu Çağrısı

Belçikalı akademisyenler, üniversiteleri İsrail ile olan ilişkilerini kesmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:49
Belçika'daki Akademisyenlerden İsrail'e Eğitim Boykotu Çağrısı

Belçika'dan İsrail'e Eğitim Boykotu Çağrısı

Belçika'da yer alan üniversitelerde çalışan akademisyenler, İsrail'e yönelik eğitim boykotu çağrısı içeren bir ortak bildiri yayımladı. Anvers Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 15 akademisyen, ülkedeki eğitim kurumlarının İsrail ile olan iş birliklerini sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Hedef: Adil Bir Demokrasi

Anvers Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Gert Van Hecken, yaptığı açıklamada, "Belçika üniversiteleri, akademik bir kuruma yakışmayan zayıf argümanların arkasına saklanmayı bırakmalı. İsrail kurumlarıyla işbirliklerini durdurmalılar" ifadesini kullandı.

Van Hecken, konuşmasına şöyle devam etti: "Ateşkes sağlanana kadar bağları kesmelerini istiyoruz. Dahası, İsrail önce apartheid politikaları olmayan bir demokrasi haline gelmeli. Herkesin inancına, etnik kökenine bakılmaksızın eşit vatandaş olduğu bir demokrasi. Biz barışçıl bir şekilde baskı uygulamak istiyoruz."

Filistin'e Destek

Bildiride, son bir yıldır Belçika’da düzenlenen Filistin ile dayanışma gösterilerine de destek verildiği ifade edildi.

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