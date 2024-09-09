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Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümü ile İlgili Açıklama

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:20
Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümü ile İlgili Açıklama

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık, Eygi'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, İsrail'in Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal ettiğini kınadı.

Uluslararası Hukukun Önemi

Bakanlık Sözcüsü Florinda Baeci, yazılı bir açıklama ile durumu değerlendirdi. Baeci, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında insani hukukun yanı sıra uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olmalıdır. Ayşenur Ezgi Eygi ve şu ana kadar hayatını kaybeden diğer masum insanların ölümü bizi derinden üzmektedir," ifadelerini kullandı.

Şiddetin Sona Ermesi Gerekiyor

Florinda Baeci, Batı Şeria'daki şiddetin artmasını kınadıklarını portekiz. Ayrıca, bu tür eylemlerin derhal, şeffaf ve bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı. Baeci, sorumluların gereken şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Belçika'nın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını dile getiren Baeci, "Belçika, iki devletli çözümü desteklemektedir," ifadelerini kullandı.

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleşen işgal karşıtı bir gösteride, bir İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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