Belçika İslam Federasyonu'ndan Anlamlı İftar Programı

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de bir iftar programı düzenleyerek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Programa Federasyon Başkanı Muhammed Ünal ev sahipliği yaptı ve çok sayıda yerel ve uluslararası misafiri ağırladı. Bu önemli etkinliğe, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, ve Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile birlikte Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Emir Kır da katıldı.

Yardımlaşma ve Paylaşmanın Önemi

Açılış konuşmasını yapan Müslüman lider Ünal, dünyanın birçok yerindeki yoksulluk ve zulme vurgu yaparak, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini dile getirdi. Özellikle Suriye ve Gazze gibi insani kriz bölgelerindeki sivillerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekerek, "İnsani bir soykırımın yaşandığı Gazze hepimiz için gönül yarasıdır" ifadelerini kullandı.

Dayanışma Mesajları

Maslahatgüzar Çakar, ramazan ayının sadece ibadet değil, aynı zamanda sevgi ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, Gazze'deki Filistinli sivillere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Çakar, "Ne yazık ki bu ramazan ayında oruçlarını açamadan evlerinden koparılan çocukların ve ailelerin acısını yüreğimizde taşıyoruz" dedi.