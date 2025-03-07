Belçika İslam Federasyonu'ndan Anlamlı İftar Programı

Belçika İslam Federasyonu, Brüksel'de düzenlediği iftar programıyla dayanışma ve yardımlaşma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:52
Belçika İslam Federasyonu'ndan Anlamlı İftar Programı

Belçika İslam Federasyonu'ndan Anlamlı İftar Programı

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de bir iftar programı düzenleyerek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Programa Federasyon Başkanı Muhammed Ünal ev sahipliği yaptı ve çok sayıda yerel ve uluslararası misafiri ağırladı. Bu önemli etkinliğe, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, ve Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile birlikte Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Emir Kır da katıldı.

Yardımlaşma ve Paylaşmanın Önemi

Açılış konuşmasını yapan Müslüman lider Ünal, dünyanın birçok yerindeki yoksulluk ve zulme vurgu yaparak, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini dile getirdi. Özellikle Suriye ve Gazze gibi insani kriz bölgelerindeki sivillerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekerek, "İnsani bir soykırımın yaşandığı Gazze hepimiz için gönül yarasıdır" ifadelerini kullandı.

Dayanışma Mesajları

Maslahatgüzar Çakar, ramazan ayının sadece ibadet değil, aynı zamanda sevgi ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, Gazze'deki Filistinli sivillere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Çakar, "Ne yazık ki bu ramazan ayında oruçlarını açamadan evlerinden koparılan çocukların ve ailelerin acısını yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

Büyükelçi Kaymakcı, Avrupa'daki Müslüman nüfusa dikkat çekerek, AB Temel Haklar Ajansı'nın

Endonezya'nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi, ramazanın değerine vurarak, dünya genelindeki Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı. Hadi, Gazze'deki insanlık dramının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Belçika Federal Kalkınma Ajansı (Enabel) Koordinatörü Haneen Ali Abu Nahla, Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına destek vermek gerektiği çağrısını yaptı ve davetlilere Gazze’ye yardım gönderilmesi için çaba göstermeleri mesajını iletti.

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Federasyon Başkanı...

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Federasyon Başkanı Muhammed Ünal'ın ev sahipliğindeki programa Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Emir Kır, Belçika Türk toplumundan temsilciler ile çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Federasyon Başkanı...

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi. Federasyon Başkanı Muhammed Ünal'ın ev sahipliğindeki programa Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Emir Kır, Belçika Türk toplumundan temsilciler ile çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

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