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Belçika, İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

Belçika, İsrail'in Gazze'de sığınan Filistinlilere yönelik okula düzenlenen saldırıyı kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:07
Belçika, İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

Belçika, Gazze'deki Okul Saldırısına Tepki Gösterdi

Belçika, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Sivillere Yönelik Saldırılar Durdurulmalı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli. Ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BİRleşmiş Milletler Raporu

Kınama mesajında, Birleşmiş Milletler'in, 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı okullara 20'den fazla saldırı gerçekleştirildiğine ve bu saldırılarda yaklaşık 300 kişinin yaşamını yitirdiğine dair bilgilerine de yer verildi.

Ölü Sayısı Arttı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Mustafa Hafız Okulu'na düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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