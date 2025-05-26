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Belçika Müslüman Konseyi Başkanı: 'Kalabalık Nüfus Sorunları Çözmeye Yetmiyor'

Belçika Müslüman Konseyi Başkanı Esma Uçan, Müslümanların artan nüfusuna rağmen sorunların çözülmediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:32
Belçika Müslüman Konseyi Başkanı: 'Kalabalık Nüfus Sorunları Çözmeye Yetmiyor'

Belçika Müslüman Konseyi Başkanı'ndan Açıklamalar

Belçika Müslüman Konseyi Başkanı Esma Uçan, ülkesindeki Müslüman nüfusun 1 milyona yaklaşmasına rağmen yaşanan sorunların hâlâ çözülmediğine dikkat çekti.

Azerbaycan'da düzenlenen '3. Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Konferansı''nda konuşan Uçan, Belçika'daki Müslümanların karşılaştığı zorlukları değerlendirerek, "Avrupa'da bugün hayatı bize birazcık daha zorlaştıracak bazı kararlar alınıyor. Mesela Belçika'da Müslüman kadınlar olarak özellikle başörtüsü yasağından çok muzdaribiz," ifadelerini kullandı.

Müslüman kadınların başörtüsü yasağı sebebiyle iş bulma ve eğitim hayatında zorluklar yaşadığını belirten Uçan, "Belçika'da 13 milyon nüfus içinde Müslümanların sayısının 1 milyonu geçmesine rağmen, bu durum sorunların çözümüne yetmiyor," dedi.

İlk Kadın Başkan Olmanın Zorluğu

Uçan, Belçika Müslüman Konseyi'nin ilk kadın başkanı olması sebebiyle karşılaştığı zorlukları da dile getirerek, "İlk olmak hiçbir zaman kolay değildir. Bazıları için yolu açmak demektir. Ben de zorlanıyorum ama dili ve kültürü bilmek avantaj sağlıyor," şeklinde konuştu.

Belçika'da yaşayan Türklerin özellikle üçüncü ve dördüncü kuşak olduğunu hatırlatan Uçan, "Benim için bu bireylerin Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde artık oranın gerçek vatandaşları gibi yaşayabilmesi önemli," dedi.

İslamofobiye Dikkat Çekti

Uçan, yalnızca Belçika'da değil, Avrupa genelinde İslamofobinin arttığını vurguladı. Müslümanların yaşadığı zorlukların daha da çoğaldığına işaret eden Uçan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Avrupa Birliği ülkeleri, sadece Müslümanlarla değil, tüm topluluklara karşı önyargılardan uzak, güvenli ortamlarda dostane bir yaklaşım sergilemeli."

Belçika Müslüman Konseyi Başkanı Esma Uçan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu...

Belçika Müslüman Konseyi Başkanı Esma Uçan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "3. Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Konferansı'nda, Belçika'daki Müslümanların yaşadığı zorlukları AA muhabirine değerlendirdi.

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