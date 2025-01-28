Belçika'nın Kinşasa Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı

Belçika'nın Kinşasa Büyükelçiliği'nde Saldırı!

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bulunan vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Başkent Kinşasa'daki Belçika Büyükelçiliği, geçtiğimiz günlerde düzenlenen şiddetli gösteriler sırasında saldırıya uğradı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Belçika Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkentteki birçok büyükelçiliğin çevresinde şiddetli gösterilerin devam ettiği ifade edildi. Öne çıkan olaylardan biri, büyükelçiliğin kapısının ateşe verilmesi oldu. Ancak yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve personel ile ziyaretçiler için herhangi bir tehlike doğmadığı vurgulandı.

Ayrıca, bakanlığın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Kinşasa'daki Belçika Büyükelçiliği'nin KDC'li yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Büyükelçiliğin, KDC'li yetkililerden "derhal daha fazla güvenlik önlemi" talep ettiği ve bu talebe olumlu bir yanıt alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongolu yetkililere diplomatik binaları ve personeli koruma görevlerini hatırlattık. Her zaman olduğu gibi, elçilik personelinin ve Belçika toplumunun güvenliğini korumak önceliğimizdir." denildi.

Kinşasa'daki Gösteriler ve Arka Planı

Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Protestocular, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınadı. Bu süreçte, göstericilerin Fransa'nın başkentte bulunan büyükelçiliğinin bazı kısımlarını ateşe vermesi ülkedeki durumun ne kadar gergin olduğunu gözler önüne serdi.

KDC'deki Çatışmaların Etkisi

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı kuşattı. Bu durum, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23’e destek vermekle suçlarken Ruanda, söz konusu iddiaları reddetmekte. Kongo’nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla M23 grubu ortaya çıkmış ve bu isimle anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.