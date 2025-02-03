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Belçika'nın Yeni Başbakanı Bart De Wever Göreve Geldi

Bart De Wever, 8 aylık koalisyon müzakerelerinin ardından Belçika'nın yeni başbakanı oldu ve ilk temsilini AB zirvesinde yapacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:21
Belçika'nın Yeni Başbakanı Bart De Wever Göreve Geldi

Belçika'nın Yeni Başbakanı Bart De Wever Göreve Geldi

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu ve sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı olarak göreve başladı.

Flaman milliyetçisi N-VA, 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerde birinci parti çıkmış ve De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından başbakanlık görevine gelmiştir. Mevcut başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralan De Wever, Kral Philippe'nin önünde yemin etti.

Bugün Brüksel'de düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil edecek olan De Wever, koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti MR, merkez eğilimli Frankofon Les Engages, sosyalist Flaman Vooruit ile Hristiyan demokrat CD&V de bulunmaktadır.

De Wever hükümeti, kurulum aşamasında ülkenin bütçe açığı nedeniyle uygulayacağı kemer sıkma politikaları nedeniyle sıkça protesto edilmiştir.

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