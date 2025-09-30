Belçika, Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Trump'ın 20 maddelik Gazze planını ateşkes, insani yardım ve esirlerin serbest bırakılması beklentisiyle memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:22
Prevot'tan değerlendirme

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı. Prevot, açıklamasını ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Prevot, planın sunduğu ihtimalleri öne çıkararak, "Plan, ihtiyaç duyulan sonuçlara yol açabilecek seçenekler sunuyor: Ateşkes, insani yardımların engelsiz ulaşımı, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme yönelik siyasi bir ufukla Gazze'nin yeniden inşası. Belçika'nın ısrarla talep ettiği ve teşvik etmeye hazır olduğu da budur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze planı ve uluslararası yankıları

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini kamuoyuna duyurmuştu. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu ise planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek verdi.

