Belediye Başkanı Murat Kurum’dan Sahur Mesajı: “Bu İşin Siyaseti Yok”

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen “Gaziantepliler ile Sahur Sofrası” isimli programda yer aldı. Program esnasında konuşma yapan Kurum, sözlerine Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybetmiş olanlara rahmet dileyerek başladı. Depremzedeler için çalışmaların devam ettiğini ifade eden İBB Başkan Adayı, daha sonra ise seçimler üzerine konuştu.





“İstanbul İçin Büyük Hedeflerimiz Var”

Kahramanmaraş depremlerine ve bu depremler sonrasında yapılmış olan çalışmalara değinen Murat Kurum, İstanbul için de büyük bir deprem beklendiğine dikkat çekerek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti. İstanbul için büyük hedefler ve hayaller ortaya koyduklarını ifade eden Kurum, İstanbul için 650 bin konut projesine dikkat çekti. Öte yandan İBB belediye başkan adayı, trafik sorunu için de yeni çözümler sunacaklarını dile getirdi.

“Bu İşin Siyaseti Ya da Partisi Yok”

Aday Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine işaret ederek, oy vermenin parti, siyaset ya da ideoloji ile ilgisi olmadığını ifade etti. Kurum, 31 Mart seçimleri için “Bu seçimde adaya ya da partiye oy vermiyoruz, hayatımıza ve geleceğimize oy veriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Trafik, konut, kentsel dönüşüm gibi konulardaki projelere değinen Murat Kurum, İstanbullulara “oyunuzu hizmete verin” şeklinde seslendi.