Belemedik Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

Kasım ayında çınarların yeşil ve sarı tonları ziyaretçileri büyüledi

Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, sonbaharın canlı paletiyle fotoğraf karelerini süsledi. Bölge, doğaseverler için Kasım ayının en cazip rotalarından biri haline geldi.

Kasım ayında parka hakim olan yeşil ve sarının bin bir tonu, çınar ağaçlarıyla birleşerek adeta bir tabloyu andırdı. Sararmış yapraklar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler doğanın bu değişimini yakından izleme fırsatı buldu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Adana başta olmak üzere Mersin, Niğde, Osmaniye ve Konya gibi çevre illerden Belemedik’e akın etti. Ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Aileler ise parkın huzurlu atmosferinde piknik yaparak keyifli vakit geçirdi ve sonbaharın tadını çıkardı.

