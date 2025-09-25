Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi

Belgin Uygur, Çekmeköy ziyaretinde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın İstanbul programlarıyla sona erdiğini açıkladı; gönül köprülerinin güçlendirileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:01
Program ve mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Çekmeköy'deki temasları kapsamında Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın İstanbul programlarıyla sona ereceğini açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız bugün itibarıyla İstanbul'daki programlarla nihayete ermiş olacak ama bundan sonraki süreçte başka vesilelerle bugün olduğu gibi hem esnafımızla hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem şehit ailelerimizle hem gazilerimizle toplumumuzun her bir kesimiyle beraber yol yürümeye, onlarla hasbihal etmeye, gönül köprülerimizi güçlü tutmaya devam edeceğiz."

Çekmeköy ziyaretleri

Uygur, ziyaretine AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başladı ve İlçe Başkanı Fatih Sırmacı ile sohbet etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çekmeköy'de bulunduğunu, yaklaşık 2 aydır bakanlar, genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile milletvekillerinin ülkenin tüm il ve ilçelerinde sahada olduğunu söyledi.

Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğan bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak partinin hizmet ve politikalarını milletiyle gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturduğunu, milletle kurulan gönül köprülerini her daim diri ve güçlü tuttuğunu kaydetti.

Görüşmeler ve kurum ziyaretleri

Program kapsamında Uygur, Anadolu Birleştirici Sanayi ve İş Adamları Derneği'ni, şehit Turan Çamur'un ailesini ve 15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül'ü ziyaret etti.

Ardından Çekmeköy Müteahhitler Derneği'ne geçerek dernek yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Uygur, şehit üsteğmen Arif Kalafat'ın ailesi ve 15 Temmuz gazisi İlhan Yiğit ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur (sol 5) Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

