Belgin Uygur Yozgat'ta: 'Teröre Taviz Yok, Yeni Sayfa Açılacak' - Şehit Aileleri Buluşması

Belgin Uygur Yozgat'ta: 'Teröre Taviz Yok, Yeni Sayfa Açılacak'

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında şehit aileleriyle buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Yozgat'a gelerek Bozok Evi'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uygur, konuşmasında milletin her kritik dönemde, özellikle 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesine, devletine ve milletine sahip çıktığını vurguladı. Türkiye'nin geleceğinde kardeşlik destanlarının yazılacağını ifade etti.

'Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak.'

Uygur, terörsüz bir Türkiye ve bölge hedeflerine doğru ilerlerken şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şeye müsaade edilmediğini belirtti ve birlik mesajı verdi: 'Kardeşlik türküleriyle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, birlik ve beraberliğimizle güçlü ve büyük Türkiye yolunda el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz.'

Uygur ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun her bir aileye isimleriyle ulaştırılacağını söyledi.

Programda AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri ve gaziler de yer aldı. Uygur, tüm şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet diledi ve katılıma teşekkür etti.

