DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Belgin Uygur Yozgat'ta: 'Teröre Taviz Yok, Yeni Sayfa Açılacak' - Şehit Aileleri Buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Yozgat'ta şehit aileleriyle buluştu; 'teröre pazarlık yok' dedi, Erdoğan'ın mektubu ailelere ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:08
Belgin Uygur Yozgat'ta: 'Teröre Taviz Yok, Yeni Sayfa Açılacak' - Şehit Aileleri Buluşması

Belgin Uygur Yozgat'ta: 'Teröre Taviz Yok, Yeni Sayfa Açılacak'

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında şehit aileleriyle buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Yozgat'a gelerek Bozok Evi'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uygur, konuşmasında milletin her kritik dönemde, özellikle 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesine, devletine ve milletine sahip çıktığını vurguladı. Türkiye'nin geleceğinde kardeşlik destanlarının yazılacağını ifade etti.

'Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak.'

Uygur, terörsüz bir Türkiye ve bölge hedeflerine doğru ilerlerken şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şeye müsaade edilmediğini belirtti ve birlik mesajı verdi: 'Kardeşlik türküleriyle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, birlik ve beraberliğimizle güçlü ve büyük Türkiye yolunda el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz.'

Uygur ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun her bir aileye isimleriyle ulaştırılacağını söyledi.

Programda AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri ve gaziler de yer aldı. Uygur, tüm şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet diledi ve katılıma teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Yozgat'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin...

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Yozgat'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bozok Evi'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Yozgat'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
5
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı
6
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
7
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı