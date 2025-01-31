Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatını ve uluslararası görsel iletişimi desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Büyükelçi Saygılı, katılımıyla bu tür organizasyonların önemini vurguladı. Oylama, Türkiye'nin ve Balkanların kültürel ve sanatsal hayatına katkı sağlamak amacıyla yapılıyor. Etkinlik, katılımcılara sanatın farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.