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Belgrad'da 20. Tekne Karnavalı Coşkusu

Belgrad'da düzenlenen 20. Tekne Karnavalı, renkli geçit töreni ve ekolojik seminerlerle büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 23:12
Belgrad'da 20. Tekne Karnavalı Coşkusu

Belgrad'da Renkli Bir Karnaval: 20. Tekne Karnavalı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı, şehrin turizm takviminde önemli bir yer tutuyor. Etkinlik, 'Belgrad Aile Günleri' kapsamındaki kapanış gününde gerçekleştirildi ve vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü.

Geçit Töreniyle Göz Doldurdu

Karnaval süresince Sava Nehri üzerinde düzenlenen geçit töreninde, süslenmiş tekneler rengarenk görüntüler oluşturdu. Her biri farklı temaları temsil eden tekneler, izleyicilere görsel bir şölen sunarak büyük beğeni topladı.

Ekolojik Bilinç İçin Seminerler

Belgrad Turizm Organizasyonu ve Belgrad Kent Yönetimi işbirliğinde düzenlenen karnaval, yalnızca eğlenceli bir etkinlik olmanın ötesinde, ekolojik bilinci artırmaya yönelik seminerlere de ev sahipliği yaptı. Bu sayede katılımcılar hem eğlendi hem de çevre konusunda bilgi sahibi olma fırsatı buldular.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında süslenen tekneler için geçit töreni yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında süslenen tekneler için geçit töreni yapıldı.

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