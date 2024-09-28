Belgrad'da Geleneksel Zombi Yürüyüşü: 18. Fantastik Sırp Filmleri Festivali

Belgrad'da Renkli Zombi Yürüyüşü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, bu yıl 18'incisi düzenlenen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında geleneksel "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan bu yürüyüş, katılımcılara ait muhteşem kostümlerin yanı sıra yaratıcı makyajlarla da ilgi çekti.

Festivalin Renkli Atmosferi

Belgrad sokaklarının kostümlü katılımcılarla dolması, kente renk kattı. Yüzlerce zombi temalı kıyafet giyen insanlar, muhteşem bir ambiyans oluşturdu. Katılımcılara ait kostümler ve makyajlar, adeta bir kurgu film setini andırdı.

Hayırseverlik Amaçlı Etkinlik

Festivalin gelirinin, kanser tedavisi gören çocukların tedavi süreçlerinde kullanılacağı belirtildi. Bu bağlamda, katılımcıların sadece eğlenmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma katkıda bulunması amaçlandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı. 28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.