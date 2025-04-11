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Belgrad'da 'Sırbistan'ı Vermiyoruz' Etkinlikleri Başladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 'Sırbistan'ı vermiyoruz' sloganıyla etkinlikler düzenleniyor. Binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:19
Belgrad'da 'Sırbistan'ı Vermiyoruz' Etkinlikleri Başladı

Belgrad'da 'Sırbistan'ı Vermiyoruz' Sloganıyla Etkinlikler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkat çekmek amacıyla 'Sırbistan'ı vermiyoruz' sloganıyla etkinlikler başlatıldı. Bu etkinlikler, 1 Kasım 2024'te yaşanan ölümlü kaza sonrasında patlak veren hükümet karşıtı protestoların ardından düzenleniyor.

Binlerce Kişi Katıldı

Etkinliklere binlerce kişi katıldı ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in çağrısıyla yarın düzenlenecek büyük halk mitingi öncesi, başkentteki meclis binası önünde toplanan kalabalık, 200 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir Sırbistan bayrağı taşıdı.

Vucic'in Mitingi Ve Halkla Buluşması

Ülkenin farklı yerlerinden gelen vatandaşları Cumhurbaşkanı Vucic tarafından karşılandı. Vucic, yarın akşam gerçekleşecek mitingde halka hitap edecek ve 'Halk ve Devlet Hareketi' isimli yeni oluşumunu tanıtacak.

Etkinliklerin Süresi

'Sırbistan'ı vermiyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinliklerin 13 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te yaşanan beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından, öğrenciler 'Dur Sırbistan' sloganıyla ülke genelinde protestolar düzenlemeye başlamıştı.

Olay sonrası binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere çeşitli kentlerde hükümet karşıtı büyük gösteriler gerçekleştirdi. Öğrenciler, ölümlü kazadaki sorumluların cezalandırılmasını ve daha fazla ihmalin önüne geçilmesi adına taleplerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etse de, öğrenciler taleplerinin tam olarak karşılanmadığını ileri sürerek gösterilere devam ediyorlar.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkati çekmek için "Sırbistan'ı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkati çekmek için "Sırbistan'ı vermiyoruz" sloganıyla etkinlikler başlatıldı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in çağrısıyla yarın düzenlenecek büyük halk mitingi öncesi başkentteki meclis binası önünde toplanan kalabalık, 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde Sırbistan bayrağı taşıdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkati çekmek için "Sırbistan'ı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin gelişim ve refahına dikkati çekmek için "Sırbistan'ı vermiyoruz" sloganıyla etkinlikler başlatıldı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in çağrısıyla yarın düzenlenecek büyük halk mitingi öncesi başkentteki meclis binası önünde toplanan kalabalık, 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde Sırbistan bayrağı taşıdı.

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