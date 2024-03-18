Belgrad Ormanı’nda vahşet: Çöp konteynerindeki “ceset” notu!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Orman içerisinde su almak için çeşmeye giden bir grup, ormanlık içerisinde yer alan bir çöp konteynerindeki notu fark etti. “Ceset aşağıda” ifadesinin yer aldığı notu gören grup, derhal olayı polislere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kısa süre içerisinde, çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre aşağıda yer alan uçurumda cansız bir beden buldu.





Ölen şahsın kim olduğu araştırılıyor

Polis ekipleri, arazi şartları nedeniyle bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonrasında ise cansız beden uçurumdan çıkarıldı.

Uçurumdan aşağı atıldığı düşünülen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Ayrıca ölen kişinin tanınmayacak halde olması ve üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle ekipler, şahsın kimliğini belirleyebilmek için çalışmalara başladı.