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Belgrad Ormanı’nda vahşet: Çöp konteynerindeki “ceset” notu!

İstanbul’da yer alan Belgrad Ormanı’nda, bir çöp konteynerine bırakılan not, çevredekileri dehşete düşürdü. Konteynerdeki notta “ceset aşağıda” notunu bulan bir grup, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre aşağıda ise cansız bedene ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 14:56
Belgrad Ormanı’nda vahşet: Çöp konteynerindeki “ceset” notu!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Orman içerisinde su almak için çeşmeye giden bir grup, ormanlık içerisinde yer alan bir çöp konteynerindeki notu fark etti. “Ceset aşağıda” ifadesinin yer aldığı notu gören grup, derhal olayı polislere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kısa süre içerisinde, çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre aşağıda yer alan uçurumda cansız bir beden buldu.

Belgrad Ormanı

Ölen şahsın kim olduğu araştırılıyor

Polis ekipleri, arazi şartları nedeniyle bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonrasında ise cansız beden uçurumdan çıkarıldı.

Uçurumdan aşağı atıldığı düşünülen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Ayrıca ölen kişinin tanınmayacak halde olması ve üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle ekipler, şahsın kimliğini belirleyebilmek için çalışmalara başladı.

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