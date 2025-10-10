Belkıs Bayrak AA Sinema Atölyesi'nde: 'Gülizar' ve Ezberleri Bozmak

Belkıs Bayrak AA Sinema Atölyesi'nde

Yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'ne konuk oldu.

'Gülizar'ın ortaya çıkışı ve çekim süreci

Bayrak, ilk filmi 'Gülizar''ın ortaya çıkışı ve çekim sürecine ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşide film yapım sürecine dair samimi ve vurucu açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Benim için bir filmde en önemli olan nokta senaryodur." sözleriyle senaryonun film üretimindeki belirleyici rolünü vurguladı.

Ayrıca yönetmenlik yaklaşımını özetlerken "Kendi adıma bir yönetmen olarak ezberleri bozarak ilerledim." diyerek, alışılmış kalıpların dışına çıkma tercihine dikkat çekti.

Yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, AA Akademi koordinasyonunda, Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde AA İstanbul ofisinde düzenlenen Sinema Atölyesi'nin " Kameranın Arkasındakiler" temalı söyleşisine katıldı.