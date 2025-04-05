BelPa Buz Pateni Tesisi, Şiddetli Yağış ve Doludan Dolayı Hizmete Ara Verdi

Ankara'da Şiddetli Yağış ve Dolu Sonrası Hasar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün gece şiddetli yağış ve dolu nedeniyle BelPa Buz Pateni Spor Tesisi'nde meydana gelen hasar sebebiyle tesisin hizmetine geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

ABB, yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından tesisteki hasarın boyutlarının belirlendiğini ifade etti. Tesisin güvenliğine önem veren ABB, ziyaretçi sağlığı açısından bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

Duyuruda, “Tadilat çalışmalarımıza hemen başladık. En kısa sürede tesisimizi yeniden hizmetinize açmayı hedefliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine de yer verildi.

Tadilat Süreci Hızla Başladı

BelPa Buz Pateni Spor Tesisi'nde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli adımlar atılmış ve çalışmalar hızla başlatılmıştır. ABB, tesiste meydana gelen hasarların detaylarını ve tekrar açılış tarihini takip eden günlerde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.