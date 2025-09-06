Belucistan Keç’te Silahlı Saldırı: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırının bölgedeki Koh-Puşat Pazarı'nda gerçekleştiğini belirtti. Olayda zanlıların motosikletle hareket ederek ateş açtığı ve iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayın ardından yetkililer, bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Pakistan'ın terör sorunu ve bölgede artan şiddet

Silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.