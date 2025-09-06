DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Belucistan Keç’te Silahlı Saldırı: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü

Keç bölgesindeki Koh-Puşat Pazarı'nda motosikletli saldırganların açtığı ateşte 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti; bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:41
Belucistan Keç’te Silahlı Saldırı: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü

Belucistan Keç’te Silahlı Saldırı: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırının bölgedeki Koh-Puşat Pazarı'nda gerçekleştiğini belirtti. Olayda zanlıların motosikletle hareket ederek ateş açtığı ve iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayın ardından yetkililer, bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Pakistan'ın terör sorunu ve bölgede artan şiddet

Silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Gazze'de 700 Gün: Kayıplar 73 Bin 731'i Aştı
6
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
7
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı