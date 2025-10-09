Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: 'Hamas Gazze'de kalırsa hükümetten çekiliriz' tehdidi

İsrailli bakan, ateşkes ve esir takası üzerinden hükümete sert uyarıda bulundu

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimine yönelik sert bir uyarı yayımladı. Ben-Gvir, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması kapsamında Hamas'ın Gazze'de kalması durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, esirlerin dönecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söylerken, Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşamadığını iddia etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının "çok ağır bir bedel" olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı. Bakan, ana hedefin "Hamas yönetiminin ortadan kaldırılması" olduğunu; Netanyahu'nun kendisine bu konuda söz verdiğini savundu ve "Aldatılmaya izin vermeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir net bir dille, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse partisiyle birlikte hükümetten çekileceklerini duyurdu.

Öte yandan, Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi değerlendiren İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona ererken, anlaşmanın onaylanacağı genişletilmiş kabine toplantısının gecikmeli başlayacağı bildirildi.

Haberde, Başbakan Netanyahu'nun, akşam saatlerinde İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile görüştüğü; hükümet toplantısındaki gecikmenin bu görüşmeler nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağ 2), İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (sol 2) ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner (solda) ile batı Kudüs'te görüştü.