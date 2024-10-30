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Ben Gvir'den Smotrich'e Sert Eleştiriler

Ben Gvir, Smotrich'i kibirli ve cahil olarak nitelendirdi, güvenlik ve ekonomi konularındaki bilgisizliğinden yakındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:30
Ben Gvir'den Smotrich'e Sert Eleştiriler

İsrail'de İç Güvenlik Tartışması

İsrailli aşırı sağçı politikacı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında sert eleştirilerde bulundu. Ben-Gvir, Smotrich'in "kibirli, güvenlik ve ekonomi konularında cahil biri olduğunu" ifade etti.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ben-Gvir kendi çevresine yaptığı açıklamalarda Smotrich'ten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor:

"Smotrich oldukça kibirli biri ve kendisini güvenlik ve ekonomi konularında her şeyi biliyor zannediyor. Artık iç güvenliği de anlıyor ama aslında hiçbir şey anlamıyor."

Tartışmanın Nedenleri

Bu gerilim, Maliye Bakanı Smotrich'in gazetecilere yönelik yaptığı açıklamaya dayandırılıyor. Smotrich, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin iki katına çıkarılması talebini eleştirerek, buna benzer bir açıklamada bulundu.

"Ben-Gvir herhangi bir sonuç elde etmeden bakanlığının bütçesini ikiye katlamayı talep etti."

İlişkilerdeki bu gerginlik, İsrail siyaseti üzerindeki derin çatışmalar ve hassasiyetler açısından dikkat çekiyor.

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