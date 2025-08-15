DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Ben-Gvir'in Hücre Baskını: Mervan el-Bergusi'nin Hayatı Endişe Uyandırıyor

Itamar Ben-Gvir'in hücre baskını sonrası 67 yaşındaki Mervan el-Bergusi'nin sağlık ve güvenliği konusunda endişe büyüdü.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:30
Ben-Gvir'in Hücre Baskını: Mervan el-Bergusi'nin Hayatı Endişe Uyandırıyor

Ben-Gvir'in Hücre Baskını: Mervan el-Bergusi'nin Hayatı Endişe Uyandırıyor

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, cezaevindeki Filistinli lider Mervan el-Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskın, Bergusi'nin hayatı ve sağlık durumu konusunda endişeleri artırdı.

İsrail basınında yayımlanan görüntülere göre, 67 yaşındaki Bergusi, Remon Hapishanesi'ndeki hücresinde Ben-Gvir'in baskın ve sataşmasına maruz kaldı. Baskın sırasında Ben-Gvir şu ifadeleri kullandı: "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz."

Siyasi mücadelesi ve tutuklanması

Mervan el-Bergusi, 6 Haziran 1958'de, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyü'nde doğdu. 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı. 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklandı ve bu dönemde İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te idari tutuklu olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kaldı ve sonrasında ev hapsine alındı. 19871994'te Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria'ya döndü.

1996'da Ramallah ve el-Bire bölgesinden Fetih adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçilen Bergusi, hareket içinde hızla yükselerek Fetih'in Genel Sekreteri oldu. Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürken Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı; cezaevinde doktora derecesini tamamladı. Ayrıca "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapların yazarıdır.

Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor

Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırdı. Yetkililer, kararın gerekçesi olarak Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanmaya ilişkin istihbarat iddialarını öne sürdü.

Bergusi'nin ailesi, paylaşılan baskın görüntülerinin ardından şunları açıkladı: "Mervan’ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz."

Eşi Fadva Bergusi, Facebook hesabından eşini "tanıyamadığını" belirterek, "Belki de bir yanım! yüzünün ve vücudunun ifade ettikleri, senin ve (Filistinli) tutukluların ne yaşadığını kabullenmek istemiyor." paylaşımında bulundu.

Filistinli Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada "Ben-Gvir’in, tutuklu lider Mervan el-Bergusi'ye hücresinde saldırması, İsrail hapishane sistemini yöneten intikam ve kışkırtma zihniyetini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi. Hamas ise Bergusi’nin görüntülerine, “Bu, işgalcinin faşizmini ve tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteridir." şeklinde tepki gösterdi.

Görüntüler ve ilgili açıklamalar, Bergusi'nin cezaevindeki güvenliği ve sağlık durumu hakkında hem aile çevresinde hem de Filistin kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos