Bengü Hakkari'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla Bulvar Caddesi'nde konser
Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" programı kapsamında Hakkari'de sahneye çıktı.
Konser, Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde düzenlendi. Bengü, kentte ilk kez konser verdiğini belirterek Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sahnede sevilen eserlerini seslendiren sanatçıya, kalabalık izleyici topluluğu sık sık eşlik etti. Performans boyunca dinleyicilerin coşkusu gözlerden kaçmadı.
Bengü, konser sonunda katılımcılara teşekkür ederek geceyi sonlandırdı.