Bengü Hakkari'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında sahne aldı

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari'de ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.