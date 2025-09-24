Benjamin Von Wong'dan COP30'a "Testere Katedrali"yle Plastik ve Ormansızlaşma Uyarısı

Testere Katedrali ile COP30'da dikkat çekilecek

Kanadalı enstalasyon sanatçısı ve fotoğrafçı Benjamin Von Wong, küresel plastik sorununa dikkati çeken çalışmalarıyla biliniyor. Wong, BM İklim Değişikliği Zirvesi (COP30)'nun Brezilya'da düzenlenmesi dolayısıyla bu kez ormansızlaşmayı simgeleyen bir enstalasyon hazırlayacağını açıkladı.

Wong, zirvenin gerçekleştirileceği Belem'de, 10-21 Kasım tarihleri arasında sunmayı planladığı eserinin kullanılmış elektrikli testerelerden oluşacağını ve bu çalışmaya "Testere Katedrali" adını vermeyi düşündüğünü belirtti. Eseri altın rengine boyamayı düşündüğünü söyleyen Wong, bunun sömürücü bir ekonomiyi eleştirme amacı taşıdığını vurguladı.

Wong'un iklim ve plastik temalı önceki projeleri

Wong'un en bilinen çalışması "Dev Plastik Musluk" (Giant Plastic Tap), birçok uluslararası platformda sergilendi. Sanatçı, bu eserle "Plastik musluğunu kapat" sloganını öne çıkararak plastik sorununu esas olarak bir üretim sorunu olarak tanımlıyor.

Son dönemde sergilenen bir diğer önemli eseri ise "Düşünen Adamın Yükü" (The Thinker's Burden). Cenevre'deki müzakere alanında yer alan ve Auguste Rodin'in "Düşünen Adam" heykelinin 6 metre yüksekliğindeki yorumunu temel alan eser, bir bebeği kucağında tutan figürü yerkürenin üzerinde dev bir DNA zincirine sarılmış şekilde tasvir ederek plastik endüstrisinin sağlık ve çevresel etkilerini vurguladı.

Çalışma yöntemi, zorluklar ve hedefler

Wong, projelerinin çoğunu gönüllü ekiplerle yürütüyor. Vietnam'da gerçekleştirdikleri bir projede 168 bin plastik pipet topladıklarını, temizleyip ayıklayarak bir esere dönüştürdüklerini anlattı. Ancak en büyük zorlukların zaman, finansman ve gönüllü yönetimi olduğunu ifade etti.

Kar amacı gütmeyen platformlarda ve BM etkinliklerinde çalışmanın hedefini açıklayan Wong, başlangıçta geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçladığını, zamanla ise herkesin sorunun farkında olmasının tek başına değişim getirmediğini gördüğünü söyledi. Wong, "(Plastik sorunu) Herkesin problemi bilmesi değişimi beraberinde getirmiyordu...." diyerek artık doğru kanallara ve karar vericilere ulaşmanın önemine vurgu yapıyor.

Cenevre'de sergilenen enstalasyonda müzakereler süresince her gün esere daha fazla plastik eklendiğini belirten sanatçı, bu yolla karar vericilere plastik kirliliğinin sağlık boyutunu hatırlatmayı hedeflediğini aktardı.

Sanat ve anlatının gücü

Fotoğrafçılıkla başlayan kariyerinde sosyal medyanın etkisiyle geniş kitlelere ulaşan Wong, projelerinde iklim değişikliğini, aşırı tüketimi, hızlı modayı ve elektronik atıkları farklı görsel dünyalarla işleyerek insanların konuya merak duymasını sağlamayı amaçladığını söyledi. Wong'un çalışmalarında sanat, müzakere ve politika arasındaki boşluğu doldurma çabası öne çıkıyor.

Benjamin Von Wong COP30'da sergilemeyi planladığı "Testere Katedrali" ile hem ormansızlaşma hem de plastik ve sömürücü ekonomi eleştirisini bir arada sunmayı hedefliyor.