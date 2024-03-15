Bist 100
8.892,23 0%
DOLAR
32,22 0,26%
EURO
35,14 0,06%
ALTIN
2.236,13 0,56%

Benzin ve motorinde çifte zam! İşte 15 Mart 2024 güncel akıryakıt fiyatları

Araç sahipleri için kötü haber: Benzinde ve motorinde yapılan çifte zam sonrası pompa fiyatları arttı. Vatandaşlar, depolarını doldururken daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklar.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:26
Benzin ve motorinde çifte zam! İşte 15 Mart 2024 güncel akıryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, sürekli değişen ekonomik koşullarla dalgalanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan zamla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına ek yük geldi. Mart ayının ilk gününde motorine yapılan indirimin ardından, bugün itibarıyla benzin ve motorine zam yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, benzin grubunda litre başına 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise litre başına 1 lira 10 kuruşluk zam gerçekleşti. Bu zam, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı ve araç sahipleri daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklar.

İstanbul'da güncel olarak motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 42.06 liraya alıcı buluyor. Bu fiyatlar, zam sonrası güncellenen pompa fiyatlarını yansıtmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo alma devri sona erdi! Artık tanesine 15 TL ödeyeceksiniz!

Kilo kilo alma devri sona erdi! Artık tanesine 15 TL ödeyeceksiniz!

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

Hem evi hem kafaları dağınık 5 burç! Onlara kimse misafir olmak istemiyor

Hem evi hem kafaları dağınık 5 burç! Onlara kimse misafir olmak istemiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'na sis engeli: Transit gemi trafiğine kapatıldı!
2
İstanbul'da yılbaşı yasakları! Taksim Meydanı'na bariyerler yerleştirildi
3
31 Mart 2024 seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak
4
İzmir Torbalı'da suç örgütü operasyonu: Elebaşı da tutuklandı
5
CHP binasında para sayma görüntüleri soruşturmasında gelişme: Paraları kimin getirdiği ortaya çıktı
6
Çanakkale'de göçmen botu battı, 2 bebek yaşamını yitirdi
7
Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi: PKK tehdidi ve Erdoğan ziyareti görüşüldü

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Kadına Mart- Mayıs ayında binlerce lira kazandırıyor! Duyan kadın kendini ormana atıyor

Altın fiyatları uçuşa geçiyor! O tarihte 4000 TL'yi vuracak: TL'si olana flaş uyarı!

KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

Hem evi hem kafaları dağınık 5 burç! Onlara kimse misafir olmak istemiyor

Başvuru ekranı açıldı! Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak: O kurum duyurdu

Öğrenciye belediye desteği: 590 TL hesaplara aktarılacak

Emekliye sabah sabah seçim sonrası müjdesi: 10 bin lira seçim ikramiyesi ödenecek

Devlet bayram öncesi 1900 TL nakit yardımı yapacak! Dar gelirliler hemen başvurabilir!

İş Bankası memur alımı başvuruları başladı! O illerde memur olmak isteyene büyük şans

Kilo kilo alma devri sona erdi! Artık tanesine 15 TL ödeyeceksiniz!

Bayrama zayıf girmek isteyenlere altın öneri! Bu şekilde 30 günde 10 kilonuz buhar olacak!