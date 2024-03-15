Benzin ve motorinde çifte zam! İşte 15 Mart 2024 güncel akıryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, sürekli değişen ekonomik koşullarla dalgalanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan zamla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına ek yük geldi. Mart ayının ilk gününde motorine yapılan indirimin ardından, bugün itibarıyla benzin ve motorine zam yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, benzin grubunda litre başına 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise litre başına 1 lira 10 kuruşluk zam gerçekleşti. Bu zam, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı ve araç sahipleri daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklar.



İstanbul'da güncel olarak motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 42.06 liraya alıcı buluyor. Bu fiyatlar, zam sonrası güncellenen pompa fiyatlarını yansıtmaktadır.