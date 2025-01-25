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Berlin'de Aşırı Sağa Karşı Işıklı Protesto Düzenlendi

Berlin'de 100 bin kişi, aşırı sağa karşı ışıklı gösteri düzenleyerek birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:27
Berlin'de Aşırı Sağa Karşı Işıklı Protesto Düzenlendi

Berlin'de Işıklı Gösteri: Aşırı Sağ Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkede ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişine karşı on binlerce kişi tarafından "ışıklı gösteri" düzenlendi. Eylemciler, kentin merkezinde bulunan Brandenburg Kapısı çevresinde toplandı.

Gösteride, Almanya ve Avrupa'daki aşırı sağ akımları ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump ve son dönemlerde Avrupa'daki aşırı sağcı partilere destek veren Elon Musk da protesto edildi.

Protesto Mesajları ve Sloganlar

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine karşı duyulan tepki, gösteride ön plana çıktı. Katılımcılar, üzerinde “AfD’ye kırmızı kart”, “Demokrasi”, “İnsanlık için kayıt olun”, “Sessiz kalan onaylar”, “Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı”, “AfD yasağı şimdi” ve “Duruşunuzu gösterin” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanların çoğu, boynunda ışıklandırma zincirleri sararak ya da ellerinde mum ve el fenerleriyle eyleme katıldı. Berlin polisi, gösteriye 35 bin kişi katıldığını belirtirken, etkinliği organize eden gruplar ise bu sayının 100 bin olduğunu açıkladı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi...

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi “ışıklı gösteri" düzenledi. Eylemciler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı çevresinde toplandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi...

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi “ışıklı gösteri" düzenledi. Eylemciler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı çevresinde toplandı.

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