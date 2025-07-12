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Berlin'de Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahalesi

Berlin'deki Filistin destek eyleminde polis, göstericilere sert müdahalelerde bulundu ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:51
Berlin'de Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahalesi

Berlin'deki Filistin Destek Eylemi Gergin Geçti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemde polis, göstericilere sert müdahalelerde bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı protesto, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınamak amacıyla Neptun Meydanında yapıldı.

Göstericilerden Sert Sloganlar

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Bu savaş değil, soykırımdır", "Boykot İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze'de çocuklar yaşamak istiyor", "İsrail çocukları öldürüyor" ve "Terörist İsrail" gibi sloganlar atarak, uluslararası topluma çağrıda bulundular.

Polisin Müdahalesi ve Yaralanmalar

Olay yerine geniş güvenlik önlemleri ile gelen polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltılar sırasında orantısız güç kullanımı dikkat çekerken, eyleme katılan bir kadın ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, sedye ile ambulansa kaldırılmasını sağladı. Yaralı kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yüzlerce kişi Neptun Meydanı'nda toplandı. Filistin'e destek eyleminde, polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yüzlerce kişi Neptun Meydanı'nda toplandı. Filistin'e destek eyleminde, polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

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