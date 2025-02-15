Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Protestolar Yükseliyor

Berlin'de düzenlenen Filistin destek gösterisinde, Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi, Almanya'nın silah tedariki eleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:47
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Protestolar Yükseliyor

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi. "Adil bir barış" çağrısı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan bu gösteride, yüzlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planlarını protesto etti.

Protesto Mesajları ve Talepler

Göstericiler, Filistin bayrakları ile birlikte "Gazze’de soykırımı durdurun", "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin", "Trump planına hayır" gibi dövizler taşıdılar. Ayrıca, "Zorla yerlerinden edilmeye hayır" ve "Gazze’den elinizi çekin" ifadeleri sık sık tekrarlandı.

Ünlü Müzisyenden Sert Eleştiriler

Barenboim-Said Akademisi’nden ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Michael Barenboim, gösteride yaptığı konuşmada, Almanya’nın İsrail’e olan silah tedarikini sert bir dille eleştirdi. Barenboim, "Almanya, Filistin halkının yok edilmesini destekliyor. Bu silahların nasıl kullanılacağını bilerek tedarik ediyor." diyerek bu durumu eleştirdi.

Gazze’deki Durum

Barenboim, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını "cehenneme çevirmek" olarak nitelendirerek, sağlık, tarım ve eğitim sektörlerinin bombalandığını, neredeyse tüm nüfusun zorla evlerinden sürdüğünü vurguladı. Binlerce insanın ölümünün yanı sıra, hayatta kalanların geçim kaynaklarının da yok edildiğini ekledi.

Almanya’nın Tarihsel Sorumluluğu

Barenboim, Ateşkes’in sağlanmasının Filistinlilerin haklarının sistematik olarak ihlal edilmesine engel olmayacağına dikkat çekerek, Batı Şeria’da da benzer hak ihlallerinin yaşandığını belirtti. "Almanya’da daha ne kadar görmezden geleceğiz?" diyerek, mevcut durumun korkutucu bir şekilde savunulmasını eleştirdi.

Güvenlik Önlemleri

Gösterinin yapıldığı alanda, geniş güvenlik önlemleri alınırken, gösteri yakınında İsrail yanlısı bir grup da protestocuları provoke etmeye çalıştı. Ancak bu, göstericilerin kararlılığını etkilemedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık Binası önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde...

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık Binası önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde yüzlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık Binası önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde...

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık Binası önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde yüzlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

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