Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri

Mitte'de toplanan göstericiler İsrail uygulamalarını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi bir araya geldi. Etkinlik, Berlin'in Mitte semtinde, Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda gerçekleşti.

Katılımcılar, Gazze'ye insani yardımın serbest bırakılmasını, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin son bulmasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasını ve Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin kesilmesini talep etti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "İnsan onuru dokunulmazdır" ve "Savaş ve işgal dursun, İsrail'e silah sağlanmasın" yazılı pankartlar ile Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını taşıdı. Eylem sırasında "İsrail çocukları öldürüyor", "Netanyahu mahkemeye", "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Çocuk katili İsrail" sloganları atıldı.

Öte yandan, gösterinin yakınında toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı. Olay yerinde görevli polis ekipleri ise bölge çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

