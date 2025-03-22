Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Dayanışma İçin Bir Araya Geldi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. Wedding semtindeki Leopold Meydanı'nda toplanan eylemciler, Filistin ile dayanışma için sloganlar attı.

Pankartlar ve Sloganlar İle Dolu Bir Gösteri

Göstericiler, "Kimse bugün 'ben hiçbir şey bilmiyordum' diyemez", "Filistin'de savaşa ve işgale hayır", "Gazze'de soykırıma hayır" ve "Filistinli çocuklar da büyümeyi hak ediyor" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Filistin bayraklarının da yer aldığı eylemde, "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu terörist", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor" gibi sloganlar sıkça duyuldu.

Bir Göstericinin Düşünceleri

Gösteriye katılan ve soyadını vermek istemeyen bir katılımcı Thomas, Gazze'deki durumun kötüleştiğini belirterek, "Bir Yahudi olarak en başından beri tutumum Filistinlilerle dayanışma göstermek oldu" ifadelerini kullandı. Thomas, Batılı ülkelerin İsrail'e olan desteğini eleştirerek, "Başta Almanya ve ABD olmak üzere birçok devletin göz yummasıyla Filistin halkına karşı yoğunlaşan bir toplu katliam ve soykırım yaşanıyor" dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 48 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 133 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Thomas, "Filistin'de öldürülen her çocuk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunsak, neredeyse üç hafta boyunca burada durmamız gerekirdi" şeklinde konuştu.

Thomas, "Ancak Batı dünyası, insanları kör ve sağır yaptı. Bugün canlı yayında bir toplu katliam gerçekleşiyor. İsteyen herkes bunu görebilir ve duyabilir. Ancak çoğu insan kör ve sağır hale getirildi. Bu yüzden burada ve her yerde sokaklara çıkmalıyız" dedi.