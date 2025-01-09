Berlin'de Gözaltı Listesinin Sızdırılması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Berlin'deki yeni yıl kutlamalarında gözaltına alınanların listesi sızdı; polis iç soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:57
Berlin'de Gözaltı Listesinin Sızdırılması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Berlin’de Gözaltı Listesi Skandalı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen şiddet olaylarının ardından polis, bir grup şüphelinin isimlerinin yer aldığı listenin medyaya sızdırılmasıyla ilgili iç soruşturma başlattı.

Veri Koruma İhlali

Polis sözcüsü Florian Nath, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi geçici olarak gözaltına alınanların isimlerinin bulunduğu listenin Nius portalında sızdırılmasının ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nath, kişisel verilerin yasal dayanağı olmadan yayınlanmasının, veri koruma kurallarını ihlal ettiğini ve ayrımcılığı körüklediğini vurguladı.

Siyasi Tepkiler ve Tartışmalar

Sol Partiden Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi Niklas Schrader, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Görünüşe göre Berlin'de polisten yılbaşı gecesi şüphelilerinin kişisel verileri sağcı portal Nius'a ön isimleri de dahil aktarıldı. Bu, gerçek bir skandal olurdu. Bunu İçişleri Komisyonunda tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Olayın Boyutları

Berlin polisi, yılbaşı gecesi toplamda 1500 suç kaydını işlemiş ve 670 kişi hakkında farklı suçlardan dolayı soruşturma başlatmıştı. Bu 670 kişiden 264'ü yabancı uyruklu, 406'sı ise Alman vatandaşı olarak kaydedildi. Ancak sızdırılan isim listesinin içinde, Alman şüphelilerin çoğunun göçmen kökenli olduğu dikkat çekti.

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