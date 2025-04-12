Berlin'de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya Saldırıları Protesto Edildi

Berlin'de Filistin Destekçileri İsyanda

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestoya yüzlerce Filistin destekçisi katıldı. Eylem, Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen kalabalıkla başladı.

Filistin Marşı ve Sloganlar

Protestocular, etkinliğin başlangıcında Filistin milli marşı'nı okuyarak dayanışma gösterdiler. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük", "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun" ve "Cenin'e yönelik saldırganlık dursun" gibi yazıların bulunduğu pankartlar açtılar.

Netanyahu'ya Tepki

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili de eleştirilerde bulundular. "Zamanın doldu Nazinyahu" yazılı bir tablo, etkinlikte öne çıktı.

Alman Hükümetine Yönelik Sloganlar

Protesto sırasında, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti aleyhine sesler yükseldi. Katılımcılar, canlı sloganlar eşliğinde taleplerini dile getirdiler.

Güvenlik Önlemleri

Etkinlikte, yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Ancak gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları protesto edildi. Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları protesto etmek için Berlin kent merkezindeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun", "Cenin'e yönelik saldırganlık dursun", "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları protesto edildi. Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları protesto etmek için Berlin kent merkezindeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun", "Cenin'e yönelik saldırganlık dursun", "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.