Berri: "İsrail, Ateşkesi 1500'den Fazla Kez İhlal Etti"

Lübnan Meclisi Başkanı Nebih Berri, İsrail'in 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bugüne kadar 1500'den fazla kez ihlal ettiğini bildirdi.

Berri, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ordusu ve yargısının yanı sıra Ateşkesi Denetleme Komitesi'ne çağrıda bulunarak, ülkenin güneyinde yaşanan olaylara açıklık getirilmesini istedi.

Berri, Lübnan'ın ve bölgenin büyük patlamaya sürüklenmesinin en çok İsrail’in yararına olacağı uyarısında bulundu ve "İsrail hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını hem de ateşkes anlaşmasını 1500'den fazla kez ihlal etti" dedi.

Lübnan ve Hizbullah'ın, İsrail'in ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığının altını çizen Berri, Lübnanlılara İsrail’in bahaneleri karşısında Lübnan devletinin anayasal kurumları etrafında birlik olma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından bertaraf edildiğini açıkladı. Bunun üzerine, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonrası, ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal etmektedir.

Lüban makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkes sonrası düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken, 288 kişi yaralanmıştır.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.