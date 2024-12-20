Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"

Alain Berset'ten Gürcistan'a Kritik Mesaj

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilerin devam ettiği Gürcistan'da hükümet ve muhalefete diyalog çağrısında bulundu. Berset, 23 gündür süren protestoları ve siyasi gerginlikleri masaya yatırmayı amaçlayan görüşmeler gerçekleştirdi.

Tiflis'ne Resmi Temaslar

Tiflis'te üç gündür temaslarda bulunan Berset, basın toplantısı düzenleyerek gerçekleştirdiği ikili görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümet, muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Berset, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasını eleştirdi.

Kritik Dönem Vurgusu

Berset, ülkedeki siyasi kriz hakkında, “Gürcistan için şimdilik kritik bir dönem.” ifadesini kullanarak, Gürcistan toplumunu desteklemek için burada bulunduğunu ifade etti. 25 yıldır Avrupa Konseyi'ne üye olan Gürcistan'ın bu dönemde iç huzurunu sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Diyalogun Önemi

Berset, “Diyalog, işleyen her demokrasinin temel taşıdır.” diyerek, Gürcistan’daki tüm tarafların arasında diyaloğun başlatılmasının şart olduğunu belirtti.

Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası

Berset, bu yıl tartışmalara neden olan “yabancı etkinin şeffaflığı” yasasını anımsatarak, yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Venedik Komisyonu standartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Gürcistan hükümeti yetkilileriyle bu konuyu görüştüğünü ve yasanın içeriğinin değiştirilmesi ile ilgili hükümetin kendisine söz verdiğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Berset, Venedik Komisyonu ve Gürcistan ile Avrupa Konseyi'nin temsilcilerinden oluşturulacak çalışma grubunun, mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca, “Gürcistan'ın yeri Avrupa'ydı ve hala da öyle.” diyerek desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Berset, Tiflis ziyaretinde Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ve muhalefet ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Sekreterin Gürcistan ziyareti sona erdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te üç gündür resmi temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te üç gündür resmi temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.